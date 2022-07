Wetter-Apps im Test – Welche Wetter-App passt zu Ihnen? Das Wetter ist täglich ein Thema, doch in diesen heissen Tagen noch mehr. Wir haben fünf Wetterdienste und ihre Apps getestet. Martin Läubli

Bei Gewitter-Vorhersagen stossen die Wetter-Apps an ihre Grenzen: Blitzeinschlag bei S. Benedetg im Bündner Oberland. Foto: Arno Balzarini (Keystone)

Früher hat man kurz aus dem Fenster geschaut, heute blickt man auf das Handy. Der mobile Wetterdienst gehört zum täglichen Alltag. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass es einen Korb voll Wetter-Apps auf dem Markt gibt. Die Qualität der Wettervorhersagen der einzelnen Anbieter ist heute nicht mehr so unterschiedlich, weil sie grundsätzlich alle auf die Daten gängiger Wettermodelle zurückgreifen. Wenn also das derzeit beste Wettermodell für Europa, das ECMWF-Modell, die Temperatur zu hoch einschätzt, wie das im Verlauf der letzten Hitzetage der Fall war, dann überträgt sich das auch auf die Vorhersagen der Apps. Auch heute gaben die Apps zu hohe maximale Temperaturen an.