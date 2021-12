Super League live: FCB – GC – GC müsste führen, vergibt aber grosse Möglichkeiten

10' Sène rennt an

Während Basel in aller Ruhe das Spiel aufbaut, rennt einer gegen diese Bemühungen an: Kaly Sène, Leihspieler der Basler in Zürcher Diensten. Degen sagte noch, dass er hoffe, Sène werde in diesem Spiel zwei linke Füsse haben.

Wir erinnern daran, dass Sène zum Beispiel gegen St. Gallen ein ganz wunderbares Tor mit dem linken Fuss erzielt hat: einen Heber über Zigi, den nicht viele mit dem schwächeren Fuss so spielen können.