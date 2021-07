Italiens Defensive

José Mourinho sagte mal, dass Bonucci und Chiellini so gut seien, dass sie an der Harvard-Universität Verteidigung dozieren sollten. Dabei sehen sie ja eher so aus, als hätten sie in der Schule spätere Harvard-Studenten verprügelt. Oder umgegrätscht.

Aber wussten Sie, dass Chiellini einen Doktortitel hat? Er hat die Ausfahrt vom Rowdy also noch rechtzeitig gekriegt. Und Bonucci? Nun, der wechselte von Juve zu Milan - und ein Jahr später wieder zurück.