Zürcher Gemeinderatswahlen 2022 – Welcher Teenager darf hoffen, welcher Promi muss zittern? In gewissen Stadtquartieren könnte es bei den Parlamentswahlen grosse Veränderungen geben. Die Übersicht zur Wahl am 13. Februar. Corsin Zander Ev Manz Martin Huber

Die politischen Plakate prägen momentan das Stadtbild. Am 13. Februar wird in Zürich gewählt. Foto: Urs Jaudas

Wahlkreis 1+2 (12 Sitze): Wem hilft die Greencity?

Im Wahlkreis 1+2 mit den Quartieren Altstadt, Enge, Wollishofen und Leimbach könnte die Siedlung Greencity den Unterschied machen. Hier waren 2018 bereits die ersten von mehreren Tausend Bewohnerinnen und Bewohnern eingezogen – viele in Genossenschaftswohnungen. Die SP gewann auf Kosten der FDP einen vierten Sitz. Doch nun hoffen die Freisinnigen ausgerechnet auf die Greencity. Denn in der Zwischenzeit sind hier die Eigentumswohnungen in der Siedlung verkauft worden, und bei der SP tritt mit Renate Fischer die bestgewählte Gemeinderätin im Kreis 1+2 nicht mehr an.