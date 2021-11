Grosser Test – Welcher Zimtstern funkelt am hellsten? Wo gibt es die besten, wenn man keine Lust oder keine Zeit zum Selberbacken hat? Wir haben getestet. Daniel Böniger Nina Kobelt

Foto: Getty Images

«Zimetstern han i gern» heisst es in einem Kinderlied. Und es ist zu vermuten, dass hier die selbst gemachten gemeint sind: Bei unserem vorgezogenen Weihnachtsshopping holten wir acht verschiedene Zimtsternpackungen nicht vom Himmel, aber aus den Regalen, doch nicht ein einziger Stern vermochte uns vollends zu überzeugen. Bei aller Liebe zum Weihnachtsgebäck – wir kamen einfach nicht in Stimmung.

Warum greift man bei Guetslimischungen, wo die Zimtsterne mit Mailänderli, Brunsli und Chräbeli gemischt werden, trotzdem oft nach den Sternen? Vielleicht, weil sie wegen ihres Überzugs aus Puderzucker und Zitronensaft so schön weiss leuchten und damit an Schnee erinnern, den es dann an Heiligabend hoffentlich gibt? Vielleicht, weil der viele Zucker durch den zimtigen Teig etwas abgefedert wird, vor allem, wenn man dazu noch Mandarinen und Erdnüssli geniesst?