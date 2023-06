Die Revolte der Wagner-Truppe – Welches Russland bleibt nach diesem bizarren Wochenende übrig? Der Fall Moskaus, der Sturz Putins, für einen Augenblick erscheint alles möglich. Doch nach ein paar Stunden ist die Meuterei der Gruppe Wagner wieder vorbei. Dennoch hat der russische Staat am Wochenende die grösste Erschütterung seit 30 Jahren erlebt. Silke Bigalke aus Moskau , Sonja Zekri aus Charkiw

Der Machtkampf ist abgeblasen, die Wagner-Truppen ziehen sich zurück: Ein Einwohner macht ein Selfie mit Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin. Foto: Keystone

Der Putsch ist noch in vollem Gang, die meuternden Soldaten auf dem Weg – aber in Moskau herrscht samstägliche Seelenruhe. Sanfter Sonnenschein fällt auf die goldenen Kuppeln, die Moskauer flanieren durch den Park am Kreml, entspannen im Schatten der Bäume, machen Selfies vor den roten Mauern. Gleich dahinter habe Wladimir Putin den ganzen Tag gearbeitet, sagt sein Sprecher später. Was er wohl eigentlich sagen will: Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr.