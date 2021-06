TV-Zahlen der Fussball-EM – Welches war das meistgeschaute Spiel der Vorrunde – und welches floppte? SRF hat heute die Zuschauerzahlen der Gruppenspiele geliefert. Fünf Erkenntnisse daraus. Philippe Zweifel

Das meistgeschaute Spiel der Vorrunde

Shaqiris Glanzstück gegen die Türkei war das Reichweiten-Highlight der Gruppenphase. Foto: Keystone

Klar, das ist wenig erstaunlich: Der Thriller gegen die Türkei, wo es für die Schweiz um EM-Sein oder Nicht-Sein ging, hat SRF am meisten Zuschauerinnen und Zuschauer beschert. Die konkrete Zahl ist dann aber doch eindrücklich: 1’505’000 Menschen haben den Match am Abend des 20. Juni gesehen.

Die Zahlen der anderen Schweiz-Spiele: 711’000 Zuschauer sahen der Nati gegen Wales zu. Gegen Italien waren es 1’022’000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Reichweiten-Gift

Tschechien gegen Schottland kam beim TV-Publikum schlecht an. Foto: Keystone

Ja, es gab ein paar grausam schlechte Partien in der Vorrunde zu sehen. Das waren allerdings nicht zwingend jene, die auf dem Papier unattraktiv wirkten. Die England-Spiele waren alle ziemlich einschläfernd. Trotzdem: Am wenigsten Zuschauer zog die Partie zwischen Schottland und Tschechien an (80’000), dicht gefolgt von Ukraine gegen Nordmazedonien (83’000). Schweden - Slowakei ging mit einer Reichweite von 114’000 auch unter.