17. Juli 2020 bis 11. April 2021 – Wellness in Saas Almagell Verbringen Sie 3 Übernachtungen im schönen Saas Almagell. Buchen Sie jetzt Ihren Aufenthalt und profitieren Sie als Abonnent von der grosszügigen Reduktion. Jana Blanc

Angebot gültig nach Verfügbarkeit.

Das Hotel trägt den Namen des bekannten Skifahrers und in der Bar erinnern Pokale an die Erfolge des Weltcupsiegers. Um den Hotelbetrieb kümmert sich allerdings nicht Pirmin Zurbriggen. Es ist sein Schwager, der als Hoteldirektor amtet. Im Familienbetrieb treffen Sie auf einen Chef zum Anfassen, der sich persönlich ums Wohl der Gäste kümmert. Überzeugen Sie sich von der stilvoll eingerichteten Zimmern, der hochklassigen Küche und dem vielseitigen Wellness- und Fitnessangebot. Eine wunderschöne Bergwelt mit 18 Viertausendern und 350km Wanderwegen erwartet Sie.



Angebot und Hotel

- 3 Übernachtungen in der gewählten Zimmerkategorie

- Täglich reichhaltiges Frühstück und Fünfgang-Wahlmenü abends

- Täglich hausgemachter Kuchen, Kaffee/Tee/Schokolade

- 1 Massage à 50 Minuten oder 1 Mani- oder Pediküre

- Freie Benützung der Wellnessanlagen: Schwimmbad mit 30°C, Whirlpool mit 35°, Kräutersauna, Holzsauna, Dampfbad, Aussensauna, Infrarotliegen, Kneipp-Becken mit Crash-Eis

- Teebar, Mineralwasser, Früchte

- Freie Benützung der Fitnessanlagen: Fitnesstower mit freiem Blick in die Natur, Aquafitness, Guten-Morgen-Gymnastik, Nordic Walking

- Kostenloser Parkplatz

- Leihmaterial (Nordic Walking Stöcke, Bademäntel, Badeschuhe, Badetücher, Regenschirme etc.)

- 17.7. bis 16.11.2020 Bergbahnen inklusive (alle die offen sind in Saas Almagell, Grund, Fee) (ohne Metro)

- 20.12.2020 bis 6.4.2021 1 Bergfahrt Saas Almagell-Furggstalden retour

Reisedaten

17. Juli 2020 bis 11. April 2021*

*ausgenommen 16.11.-4.12.20, 26.12.20-2.1.21 sowie 13.2.-20.2.21

Preise pro Person

Doppelzimmer «Wallis» mit Balkon mit Abo Fr. 490.-

Doppelzimmer zur Alleinbenutzung mit Abo Fr. 690.-

Loft Suite mit Whirlpool & Sauna mit Abo Fr. 690.-



Verlängerungen und Preise für Kinder auf Anfrage. Die Kurtaxen sind vor Ort zu bezahlen.

Link

Hotel Pirmin Zurbriggen