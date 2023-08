100 m Frauen

Weltmeisterin Sha'Carri Richardson ist auch in Zürich die Schnellste. Sie gewinnt in 10,88 Sekunden – bei leichtem Gegenwind von 0,2 m/s. Mujinga Kambundji klassiert sich im Weltklassefeld als Vierte in 11,08. Damit verpasst die Bernerin ihre Saisonbestzeit bloss um 4 Hundertstel. Sie darf also zufrieden mit ihrem Rennen sein.