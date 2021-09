Leichtathletik auf dem Sechseläutenplatz – Weltklasse Zürich inszeniert sich fast kitschig und legt die Latte hoch Teil 1 des Saisonfinales der Diamond League ist vorbei: Das kleine Stadion auf dem Sechseläutenplatz bebte – weil es die Hochspringerinnen zum Beben brachten. Monica Schneider

Der Sechseläutenplatz als Sportstätte: Das ist mal etwas anderes. Foto: Urs Jaudas

Inmitten der Weitspringer, neben den Hochspringerinnen und kurz nachdem die 5000-m-Läuferinnen auf dem sonnengefluteten Sechseläutenplatz ins Ziel gekommen waren, liess es sich der eine von zwei Weltklasse-Chefs nicht nehmen, ein Handyfoto des Chefs der Welt-Leichtathletik zu machen: Christoph Joho setzte Sebastian Coe vor der Haupttribüne – klick – in Szene.

Und dann genossen sie, was lange in den Köpfen der Zürcher Organisatoren gebrütet hatte: Ein Leichtathletik-Fest mitten in der Stadt, das Coe dann als «wundervolle Innovation» bezeichnete. Hätte die Szenerie für den ersten Teil des Saisonfinales schöner und damit noch kitschiger sein können? Kaum. Stahlblauer Himmel, im Hintergrund der glitzernde See, und das Opernhaus mit seiner klassizistischen Fassade bildeten rund um den prestigeträchtigen Platz die Kulisse für die besten Leichtathletinnen und -athleten. Für einen City Event, den es so wohl noch nirgends gegeben hat.

Die Lage dieses Diamond-League-Finals ist einzigartig. Foto: Urs Jaudas

2500 zahlende Zuschauerinnen und Zuschauer sonnten sich auf den drei Tribünen rund um die Wettkampfplätze, die von aussen nicht einsehbar waren. Das soll sich nächstes Jahr ändern, wenn Weltklasse Zürich ein zweites Mal das Finale durchführt und die Pandemie mehr Freiheiten erlaubt. «Die Idee ist dann, dass der Platz für alle gratis zugänglich ist», sagt Joho.

Weltklasse Teil 1 am See wird aber nicht nur der aufwendigen Bauten und der einmaligen Szenerie wegen in Erinnerung bleiben. Wann hatte es einen so spannenden Hochsprung-Wettbewerb der Frauen gegeben, den zuletzt doch noch Olympiasiegerin Maria Lasizkene mit der Jahresweltbestleistung von 2,05 m gewann? Sie, das erst 19-jährige Riesentalent Jaroslawa Mahutschich (2,03) aus der Ukraine und Nicola McDermott (NZL, 2,01) pushten sich gegenseitig und genossen die Aufmerksamkeit, die ihnen zuteil wurde.

Und da war der neuseeländische Kugelstösser Tom Walsh, der schon bald nach Beginn den Ring mit seiner unbändigen Kraft zum Bersten brachte und das Reparaturpersonal auf den Plan rief. Favorit Ryan Crouser nutzte die Pause zur Erholung und sicherte sich den Siegcheck über 30’000 US-Dollar schliesslich mit einer weite von 22,67 m.

Das erwartete Spektakel lieferten die beiden Rennen über 5000 m auf der eigens um den Platz und um das Opernhaus hingezimmerten Bahn von 563 Metern Länge. Fast neun Runden und einige erhöhte Kurven brachten die erwartbare Siegerin Francine Niyonsaba aus Burundi bei den Frauen und Berihu Aregawi, den überraschenden äthiopischen Gewinner bei den Männern hervor. Sie werden mit ihrem Saisonfinale-Bonus auch das Meeting im Letzigrund vom Donnerstag geniessen können.

Die Hochspringerinnen sorgten für Spektakel. Foto: Andrea Zahler

Das ist doch mal was: Kugelstossen direkt vor dem Opernhaus. Foto: Andrea Zahler

