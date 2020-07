Der Zürcher gegen seinen Rennstall – Weltmeister am Scheideweg Mit der Trennung von MV Agusta riskiert Randy Krummenacher viel – im Extremfall droht ihm das Karrierenende. Florian Bolli

Ein entspannter Randy Krummenacher am 29. Februar dieses Jahres auf der australischen Insel Phillip Island. Mittlerweile hat sich die sportliche Situation für den Zürcher Oberländer drastisch verschlechtert. Bald könnte er jedoch mehr Zeit für seine Tochter Leyla und seine Partnerin Serena (hinten rechts) haben. freshfocus

Es muss eine äusserst ungemütliche Situation sein. In zehn Tagen geht es in der Supersport-WM wieder los. Und seit Kurzem weiss Randy Krummenacher: Er wird seinen Weltmeistertitel nicht verteidigen können. Mit der Ankündigung, er löse seinen Vertrag mit dem Team MV Agusta Reparto Corse auf, nahm er sich selber aus dem Rennen – und überraschte alle.

Der Zürcher Oberländer äusserte sich bisher zwar in zwei Medienmitteilungen, die genauen Hintergründe der Trennung bleiben aber ebenso offen wie die Frage, wie es in der Karriere des 30-Jährigen nun weitergeht. Krummenacher beantwortet zwar Anfragen, offiziell möchte er aber nicht Stellung beziehen. Offensichtlich handelt es sich um happige Vorwürfe gegenüber dem Team, zu dem der Grütner auf diese Saison hin gestossen war und für das er ein einziges Rennen absolvierte.