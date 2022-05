Sportlichste Gemeinde gesucht Infos einblenden

Das Coop-Gemeinde-Duell ist ein Projekt von Schweiz bewegt. Dieses nationale Projekt wurde 2005 vom Bundesamt für Sport (Baspo) ins Leben gerufen. Es ist das grösste Programm zur Förderung von mehr Bewegung in den Schweizer Gemeinden und läuft jedes Jahr vom 1. bis 31. Mai. Rund 200 Gemeinden organisieren in Zusammenarbeit mit Vereinen, Schulen und Privaten an einem oder mehreren Tagen des Monats kostenlose Bewegungsangebote für die eigene Region. Dabei sammelt die Bevölkerung Bewegungsminuten für ihre Wohngemeinde. Je mehr die Teilnehmenden sich bewegen, desto mehr Bewegungsminuten sammeln sie für ihre Gemeinde und verhelfen ihr somit zum Titel der «bewegtesten Gemeinde der Schweiz». Spass wird grossgeschrieben. Egal ob jung oder alt, sportlich oder gemütlich unterwegs – jede Minute zählt.

Bewegungsminuten können in einer App selbst erfasst werden. Das funktioniert so:

– App «Coop Gemeinde Duell» herunterladen (kostenlos).

– Benutzerkonto erstellen und die Gemeinde «Kloten» auswählen.

– Via Stoppuhr in der App alle Bewegungsaktivitäten im Monat Mai erfassen.

Zudem können via App eigene Bewegungsduelle innerhalb der Familie, im Verein oder im Freundeskreis lanciert werden. (red)