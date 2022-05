Top-Ökonom zur Konjunktur – Weltwirtschaft droht der «perfekte Sturm» China, die USA und Europa könnten gleichzeitig in die Rezession stürzen, fürchten Experten und Politikerinnen. Das gab es bis jetzt praktisch nie. Claus Hulverscheidt

Wenn keiner aus der Wohnung raus darf, wie hier in Shanghai, wird auch nichts exportiert: Chinas Null-Covid-Strategie wird angesichts der Omikron-Welle zum globalen Problem.

Foto: Hector Retamal (AFP)

Bei allen Animositäten, die der Wettstreit der grossen Wirtschaftsmächte Europa, USA und China in den vergangenen Jahrzehnten mit sich gebracht hat, – auf eines war Verlass: Ging es in Europa konjunkturell bergab, wurde die Talfahrt durch eine bessere Entwicklung in den USA gebremst. Oder in der Volksrepublik. Oder umgekehrt.

Ein Horrorszenario, das Politiker und Ökonomen in aller Welt zunehmend besorgt und das auch beim Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der sieben führenden Industrienationen (G-7) an diesem Freitag und Samstag in Bonn für Gesprächsstoff sorgen wird.