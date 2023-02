2:1 bei Gottéron nach Penaltys – Wenig Offensive, aber zwei Punkte für den ZSC Die Zürcher müssen in Freiburg phasenweise arg untendurch und können selber kaum etwas kreieren. Immerhin: Defensiv brechen sie nie dennoch nie auseinander. Kristian Kapp

Freude herrscht: Die ZSC-Spieler Mikko Lehtonen, Garrett Roe und Marlon Graf (von links) lassen sich von den mitgereisten Fans feiern. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Es war nach sechs Niederlagen hintereinander plötzlich keine Selbstverständlichkeit mehr. Darum kann nach diesem 2:1 in Freiburg, dem zweiten Shootout-Sieg hintereinander nach dem 3:2 gegen Langnau, festgehalten werden: Der ZSC ist auf gutem Weg, die direkte Qualifikation fürs Playoff zu erreichen. Man musste an diesem Abend sieben Ränge weiter hinten suchen (Lugano), um ein Team zu finden, das zu drei Punkten kam. Der Vorsprung der Zürcher auf Rang 7 und Zug beträgt bei allerdings zwei Spielen mehr 15 Punkte.

Im Penaltyschiessen war einerseits Simon Hrubec wie schon im ganzen Spiel zuvor ein sicherer Wert, er liess sich bei sechs Versuchen nur einmal bezwingen. Und andererseits avancierte Garrett Roe zum Matchwinner: Der in dieser Saison häufig überzählige Amerikaner traf im Shootout zwei Mal.

Die 3 Infos einblenden Noah Meier

Erstmals seit über einem Jahr (21. Januar 2022) steht der 20-jährige GCK-Verteidiger wieder beim ZSC in der Aufstellung. Er kommt auf 6:02 Minuten Eiszeit. Nächste Saison wechselt Meier zu den SCL Tigers. Juuso Vainio

Der in der eigenen Zone sehr solide Finne ist die Verkörperung des defensiven Verteidigers (bislang null Saisontore). Gegen den ZSC ist er überzählig – vielleicht ahnte Gottérons Headcoach Christian Dubé, dass es ihn kaum brauchen würde … Robin Leone

Noch länger als bei Noah Meier ist der letzte NL-Einsatz des 29-jährigen Stürmers her. Am 14. Februar 2021 spielte er in der Valascia mit … Lausanne. Der GCK-Stürmer kommt zu seinem ZSC-Debüt, mit einem spektakulären Start: Nach 22 Sekunden sorgt er für den ersten und nach drei Minuten für den zweiten Torschuss der Partie, bei seinem dritten Shift schiesst der ZSC das 1:0.

Dort liefen bei den Zürchern weitere Importspieler an: Alexandre Texier, Mikko Lehtonen, Juho Lammikko, sowie als einziger Schweizer der formstarke Simon Bodenmann. Also allesamt Spieler mit Rang und Namen. Und dennoch war es aus Zürcher Sicht eine der seltenen Partien, in denen die Kadervorteile zumindest auf dem Papier und in der Tiefe nicht unbedingt auf ihrer Seite lagen.

Freiburger Dauerdruck im Mitteldrittel

Während Gottéron vollzählig antrat, nützte ZSC-Headcoach Marc Crawford zwei gewichtige Absenzen einmal mehr für Experimente mit drei GCK-Spielern. Robin Leone kam in der dritten Linie gar auf 15 Minuten Eiszeit bei 5-gegen-5. Es gab bei Vollbestand einiges an Eishockey zu spielen, die Refs sprachen keine einzige Strafe aus.

Mit den beiden verletzten Flügelstürmern Sven Andrighetto und Denis Hollenstein fehlte den ZSC Lions merklich offensive Durchschlagskraft. Da es sich um längere Ausfälle handelt, werden die Zürcher sich eine Weile damit arrangieren müssen. So gesehen waren es zwei umso wichtigere Zähler, die sie aus Freiburg mitnehmen konnten.

Häufige Szene: Ein Zürcher Abwehrspieler (Patrick Geering) muss gegen einen Freiburger Stürmer (Killian Mottet) einen Angriff abwehren. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Denn nach vorne lief kaum etwas, und wenn, dann fast immer nur nach seltenen Aussetzern in Gottérons Abwehr. Das Tor in der regulären Spielzeit, Jérôme Bachofners frühes 0:1, schenkte der Freiburger Mauro Dufner den Zürchern mit einem verlorenen Puck an der eigenen blauen Linie in der Vorwärtsbewegung. Den Vorsprung brachte der ZSC souverän in die erste Pause, danach begann das grosse Leiden.

Telegramm: Infos einblenden Fribourg – ZSC Lions 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0) n. Pen. 9009 Zuschauer. Tore: 7. Bachofner (Lammikko) 0:1. 27. Diaz (Seiler, Schmid) 1:1. Penaltyschiessen: Mottet verschiesst, Texier (Berra hält). Bertschy verschiesst, Lehtonen verschiesst. Sörensen (Hrubec hält), Roe 0:1. Desharnais 1:1, Lammikko verschiesst. Rask (Pfosten), Bodenmann (Berra hält). – Roe 1:2, Desharnais (Hrubec hält). Strafen: keine. ZSC: Hrubec; Trutmann, Lehtonen; Kukan, Geering; Weber, Phil Baltisberger; Meier; Bodenmann, Wallmark, Roe; Chris Baltisberger, Texier, Riedi; Leone, Lammikko, Bachofner; Sopa, Sigrist, Schäppi; Graf. Bemerkungen: Fribourg ohne Vainio, ZSC ohne Azevedo (überzählig), Andrighetto, Hollenstein, Marti (verletzt).

Das Mitteldrittel konnten die Zürcher quasi als Übung für kommende schwierige Playoff-Auswärtsspiele benützen. Gottéron schnürte den Gegner fast den ganzen Abschnitt lang ein, positiv waren aus ZSC-Sicht nur zwei Dinge: Dass es bloss bei Raphael Diaz’ Buebetrickli-Tor blieb und dass die Lions trotz Dauerdruck des Gegners nicht allzu viele Schüsse zuliessen und defensiv nie auseinander brachen.

Immerhin: Im Schlussdrittel gelang es Crawfords Team, das Spielgeschehen häufiger vom eigenen Tor fernzuhalten und mit weiterhin wenig eigenem Offensiv-Output die Overtime fast problemlos zu erreichen.

