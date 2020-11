Davoser Hotellerie und Corona – Wenige Gewinner, viele Verlierer Die Davoser Hotels stehen ganz im Zeichen von Corona und der Absage von WEF und Spengler Cup. Karl Wild

Im Eisstadion (Bildmitte) findet dieses kein Spengler Cup statt, und wegen der Absage des WEF entgehen den Davoser Hotels (im Vordergrund das hard Rock Hotel) Millionenbeträge. Foto: PD

Stefan Götz hatte ein teures Hobby. Während zehn Jahren kostete ihn das Davoser Fünfsternhotel Seehof alljährlich gegen zwei Millionen Franken. Das Geld hat ihn freilich nie gereut. Davon hat der Gründer eines milliardenschweren Immobilien-Imperiums genug. Das Problem lag darin, dass die beiden Söhne die Liebe ihres 87-jährigen Vaters zur Hotellerie nicht teilten. So verkaufte der Patron den Seehof im vergangenen Oktober an einen grossen deutschen Immobilienfonds. Es war ein Deal ganz nach Götz’ Geschmack. Bei einem Verkaufspreis von über fünfzig Millionen Franken waren alle Investitionen und eingefahrenen Verluste gedeckt. Am Ende blieben noch ein paar Millionen übrig.

Aus dem Tiefschlaf geweckt

Boutique Hotel Vereina: Wurde aus dem Tiefschlaf erweckt und

mit fünf Millionen Franken in ein Schmuckstück umgewandelt Foto: PD

Seither konzentriert sich Götz auf das Boutique-Hotel Vereina in Klosters, das er vor sieben Jahren erworben hat. Nach dem Verkauf des Seehofs weckte er das geschlossene Vereina schleunigst aus dem Tiefschlaf und verwandelte es im Frühling während der Corona-

bedingten Schliessung mit gegen fünf Millionen Franken in ein Schmuckstück. In der grandiosen Dachsuite des Hotels schreibt Götz derzeit auch seine Memoiren – eine packende Tellerwäscherstory. Wenn er heute sieht, wie der Seehof unter Corona leidet, schmerzt ihn das, «doch ändern kann ich es auch nicht». Und vor allem weiss er: «Ich hatte unbeschreibliches Glück, dass ich das Hotel rechtzeitig verkaufen konnte.»

Riesenglück hatte auch der Immobilienfonds der Credit Suisse, der das Hotel Intercontinental

wenige Monate vor Ausbruch der Pandemie an die Luxushotelgruppe Aevis Victoria (u. a. Victoria Jungfrau Collection) verkaufen konnte. Für die CS-Immobilienleute, die rund 155 Millionen in das Hotel (ohne die Residenzen) investiert hatten, ging damit ein wahrer Albtraum zu Ende. Aus dem goldenen Ei war nämlich in Rekordzeit ein faules Ei geworden. Die erste Pächterin ging nach einem halben Jahr in Konkurs. Die zweite konnte den Pachtzins von geschätzten sieben Millionen Franken wohl auch nie bezahlen.

Heute gäbe es für dieses Hotel keinen Käufer mehr

Intercontinental: Stellte vor fünf Jahren auf Saison-Betrieb um und blieb im vergangenen Sommer wegen Corona geschlossen. Foto: PD

Das deutet darauf hin, dass die jeweilige Differenz von der Credit Suisse selbst an ihren Fonds bezahlt wurde. Schliesslich mussten die Investoren befriedigt werden. Dass mit Aevis Victoria aus dem Nichts ein Käufer erschien, war für den Fonds ein Geschenk des Himmels. Branchenschätzungen zufolge lag der Verkaufspreis bei bescheidenen 70 bis 80 Millionen Franken. Der Ausflug ihrer Immobilientruppe in die Davoser Hotellerie war für die CS folglich ein riesiges Verlustgeschäft. Weil der Deal aber noch ganz knapp vor

Corona über die Bühne ging, kam die Bank mit dem Verlust, zwei blauen Augen und dem Schrecken noch gut davon. Heute gäbe es für dieses Hotel keinen Käufer mehr.

Nachdem das Interconti vor fünf Jahren mangels Auslastung vom Ganzjahres- auf Saisonbetrieb umgestellt hatte, blieb es im vergangenen Sommer wegen Corona erstmals ganz geschlossen. Mit dem Steigenberger Belvédère und dem Rixos Flüela wurden zwei weitere Häuser mit fünf Sternen ebenfalls gar nicht erst eröffnet. Auch die traditionsreichen Vierstern-Superior-Häuser Morosani Posthotel und Waldhotel empfingen keine Gäste. Das Waldhotel wird auch im kommenden Winter geschlossen bleiben und steht vor einer ungewissen Zukunft. Wolf-Eckart Freiherr von Gemmingen, der deutsche Besitzer, hat das Interesse am Hotel verloren. Der gnadenlose Preis- und Verdrängungskampf, dem die Hotels in Davos noch stärker ausgesetzt sind als anderswo, soll ihm den Rest gegeben haben.

Neue Ausrichtung auf junge, sportliche Individualgäste

Hard Rock Hotel: Reagierte rasch auf die veränderte Situation und richtete das Angebot auf neue Schweizer Gäste aus Foto: PD

Weil viele Hotels gar nicht erst öffneten, hat sich der ruinöse Preiskampf im Sommer zumindest nicht verschärft. Etliche Häuser arbeiteten trotz oder wegen Corona gar hervorragend. Allen voran das Ameron Swiss Mountain Hotel und das Hard Rock. Die beiden relativ neuen Hotels reagierten rasch auf die veränderte Situation und richteten ihre Angebote mit Erfolg auf neue Schweizer Gäste aus. Namentlich auf junge, sportliche Individualgäste, aber auch auf Familien. Das Grischa, der Seehof und andere liefen ebenfalls gut. Ärgerlich für den Seehof war das vorzeitige Ende der Sommersaison. Die neuen Besitzer versprachen zu investieren, taten es dann aber doch nicht.

Die grossen Hoffnungen liegen in Davos wie immer auf dem Winter. Und dann das: Das WEF zieht auf den Bürgenstock, der Spengler Cup wurde abgesagt. Insbesondere die Nachricht vom Ausfall des WEF war für viele Hoteliers ein Schock. Nur wenige sehen darin auch eine Chance, weil Davos sich irgendwann sowieso auf eine Zeit nach dem Kongress einstellen müsse. Florian K. Walther, General Manager im Hard Rock Hotel, findet es auch «nicht ideal, wenn eine Stadt wegen eines einzigen Events mit Auf- und Abbauten praktisch für drei Wochen geschlossen wird».

WEF bringt 15 Prozent des Jahresumsatzes

Einigkeit herrscht darin, dass der Ausfall des Mammutkongresses für etliche Häuser schlimme Folgen haben wird. Schliesslich bringt das WEF einem Hotel gut 15 Prozent des Jahresumsatzes. Der Seehof zum Beispiel erhielt für das Freihalten seiner Zimmer jeweils 1,9 Millionen Franken. Mit neuen Individualgästen lässt sich ein derartiger Ausfall nicht kompensieren. Die einzigen, die sich freuen dürften, sind die Bergbahnen; die Kongressteilnehmer fuhren ja nicht eben häufig zu Berge. Doch weil die Bahnen gleichzeitig grosse Hotelbetreiber sind, relativiert sich auch diese Freude.

Düster sieht es insbesondere für jene Hotels aus, die auf das MICE-Geschäft fokussiert sind, auf Kongresse, Meetings, Seminare und Tagungen. Ein Businessmodell, das derzeit so gut wie tot ist. Mit diesem Klumpenrisiko lebten insbesondere das Intercontinental und das Steigenberger Belvédère. Das WEF einmal ausgenommen, trug das MICE-Geschäft im Winter rund sechzig Prozent zum Umsatz des Interconti bei. Im Steigenberger dürfte es ähnlich sein. Jetzt darf Corona-mässig aber auch gar nichts mehr passieren. Sonst werden nicht bloss im Waldhaus die Lichter für immer gelöscht.