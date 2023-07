Hohrainli-Siedlung in Kloten – Wenige leisten viel Arbeit für künftigen Treffpunkt Die Stadt Kloten will die multikulturelle Bevölkerung einer Siedlung mobilisieren. Doch fast niemand macht mit. Trotzdem geht es weiter. Andrea Söldi

Roman Walt und Michaela Marchesi legen selbst Hand an beim Bau des neuen Hohrainli-Treffpunkts. Foto: Moritz Hager

Schweissperlen stehen auf Roman Walts Stirn. Sein T-Shirt ist staubig. Seit neun Uhr schleift der Klotener Gemeinderat an diesem Samstagmorgen an einer alten Schranktür. Sobald sie frisch angemalt ist, wird sie im neuen Pavillon als Toilettentür dienen. In der Klotener Siedlung Hohrainli arbeiten Bewohnende unter Anleitung von Fachpersonen seit dem letzten Herbst an einem Holzbau aus weggeworfenem Material. Spätestens Ende Jahr soll er fertig sein und als Treffpunkt dienen. «Es ist ziemlich anonym hier», sagt Walt, der bis vor kurzem selbst elf Jahre lang im Quartier gewohnt hat. «Die Bewohnerinnen und Bewohner leben aneinander vorbei und kennen sich kaum.»