Verkehrsbetriebe Glattal – Weniger Flugverkehr wirkt sich auf den Busfahrplan aus Am 13. Dezember wechselt bei den Verkehrsbetrieben Glattal der Fahrplan. Bei einer Linie, die am Flughafen verkehrt, kommt es zu Anpassungen. Eine andere fällt ganz weg, red

Einige Linien werden neu mit Gelenkbussen bedient, bei anderen kommen vermehrt Standardbusse zum Einsatz. Foto: Sibylle Meier

Die Verkehrsbetriebe Glattal verkehren ab Sonntag, 13. Dezember, nach einem neuen Fahrplan. Die tiefen Passagierzahlen am Flughafen wirken sich ab dann auch auf zwei Buslinien aus. Die Linie 759, die zwischen Wangen und dem Flughafen Zürich verkehrt, wird am Wochenende neu mit Standardbussen bedient. Bis anhin kamen an diesen Tagen die grösseren Gelenkbusse zum Einsatz.

737 kommt nicht wieder

Ganz aus dem Fahrplan gestrichen wird die Linie 737. Sie wurde von Swiss bestellt und hat den Flughafen mit dem Hauptsitz von Swiss (Kloten, Obstgarten) verbunden. Der Betrieb dieser Linie ist seit April 2020 als Folge der Corona-Pandemie eingestellt und wird aufgrund der Kündigung durch Swiss nicht wieder aufgenommen.

Ausgebaut wird dagegen die Kapazität der Linien 768 und 787. Auf der Linie 768 vom Bahnhof Oerlikon nach Flughafen werden neu am Samstag Gelenkbusse eingesetzt, und auf der Linie 787 verkehren am Werktag während der Spitzenzeiten immer Gelenkbusse. Diese Linie verkehrt zwischen Brüttisellen und Bahnhof Oerlikon. Sie fährt auch Haltestellen in den Gemeinden Dietlikon und Wallisellen an.

Weitere Anpassungen betreffen die Linien 720 und 725, die im Zürcher Oberland und Glattal verkehren. Dort werden ab 13. Dezember neue Frühkurse eingeführt.

Die stets aktuellen Fahrpläne aller VBG-Linien mit Echtzeitdaten stehen unter www.vbg.ch/fahrplan zur Verfügung und können bei Bedarf selbst ausgedruckt werden. Sie können auch kostenlos an bedienten Verkaufsstellen bezogen werden.