Verkehrsunfallstatistik 2020 – Weniger Unfälle, aber mehr Schwerverletzte und Tote Wegen Corona hat der Berufsverkehr abgenommen, was zu einem Rückgang der Unfälle führte. Aufgrund des schönen Wetters ereigneten sich jedoch mehr schwere Unfälle mit Velos, E-Bikes und Motorrädern. Flavio Zwahlen UPDATE FOLGT

Wie bereits in den Vorjahren waren auch 2020 wiederum rund 85 Prozent aller schwerverletzten oder getöteten Verkehrsteilnehmenden sogenannte «schwache Verkehrsteilnehmende» wie Fussgänger und Zweiradlenker. Bild: Manuela Matt

Die Kantonspolizei Zürich hat am Mittwoch die Zahlen der Verkehrsunfallstatistik 2020 präsentiert. Insgesamt ereigneten sich im vergangenen Jahr auf dem gesamten Kantonsgebiet 14’911 polizeilich registrierte Unfälle. Das sind rund 7 Prozent weniger als der Durchschnittswert der Jahre 2015 bis 2019. Zugenommen haben hingegen Unfälle mit Personenschaden. So ist die Zahl der Schwerverletzten von 582 auf 591, diejenige der Toten von 25 auf 30 gestiegen. Die Zunahme der schweren Personenunfälle ist im Wesentlichen auf den Anstieg von Zweiradunfällen zurückzuführen. So waren laut Frank Schwammberger, Chef Verkehrspolizei bei der Kantonspolizei Zürich, aufgrund des ausserordentlich schönen Wetters viel mehr Personen mit Velos, E-Bikes und Motorrädern unterwegs. Wegen Corona sei der Verkauf von Zweirädern enorm angestiegen.

Positiv fällt dagegen die Abnahme bei den Kinder- und Seniorenunfällen sowie den Fussgängerunfällen auf. Ebenso waren deutlich weniger Unfälle auf den Hochleistungsstrassen zu verzeichnen.