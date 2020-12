Niedergeschlagene Schweizerinnen: Das Nationalteam verliert gegen Belgien und verpasst die direkte EM-Qualifikation. Bild: Philippe Crochet (Freshfocus)

Es gibt eine Statistik, die Nils Nielsens These eindrucksvoll untermauert. Anderthalb Jahre lang war sein Team ungeschlagen. Nur, seit dem 1:3 im Testspiel gegen Italien im Mai 2019 spielte das Schweizer Nationalteam kaum mehr gegen Auswahlen auf Augenhöhe. Das einzige Ausrufezeichen in dieser Zeit war der 2:1-Sieg im Heimspiel gegen Belgien. Das wurde am Dienstagabend mit dem 0:4 im entscheidenden Spiel um den Gruppensieg der EM-Qualifikation gegen den gleichen Gegner brutal relativiert. Also suchte Nielsen nach einer Erklärung: «Vielleicht fehlt dem Team bei solch wichtigen Spielen die Erfahrung.» Und: «Das muss man zuerst lernen.»