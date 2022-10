Vor dem Klassiker gegen den FCZ – Mal hübsch, mal hässlich: Der FCB wechselt sein Gesicht im Rekordtempo Der FC Basel ist derzeit völlig unberechenbar. Aber warum? Erklärungen für die unstete Entwicklung vor dem wegweisenden Duell mit dem kriselnden Meister. Tilman Pauls

Führt den Club mit Vollgas und ohne Bremspedal: FCB-Präsident David Degen. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Eines muss man dem FC Basel lassen: Guten Fussball bietet er, immer wieder mal. Ab und zu ist es aber auch ein Graus, was er zu bieten hat. Dann endet ein Spiel 0:0, so wie am Sonntag in Genf, und man fragt sich: Wo sind eigentlich die Basler geblieben, die gerade ein 1:3 gegen Bratislava ausgeglichen haben? Langweilig ist es mit diesem FCB jedenfalls nicht. Unterhaltung bietet er, einfach auf seine eigene Art.