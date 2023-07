Von der Physikerin bis zur Präsidentin: In ihrer 64-jährigen Existenz hat Barbie ein breites Spektrum an Berufstätigkeiten vorzuweisen Foto: Warner Brothers Studios

Filme, in denen Journalistinnen oder Journalisten die Hauptrolle spielen, sind ein altehrwürdiges, mitunter Oscar-trächtiges Genre. «All the President’s Men» erzählt, wie Bob Woodward und Carl Bernstein, Reporter der «Washington Post», unerschrocken den Watergate-Skandal aufdecken. «Spotlight» zeichnet nach, wie Marty Baron, Chefredaktor des «Boston Globe», sein Investigativteam dazu motiviert, sexuellen Missbrauch in der lokalen katholischen Kirche aufzudecken. «A Private War» schildert, wie Marie Colvin, Korrespondentin der «Sunday Times», in der Stadt Homs während eines Einsatzes im syrischen Bürgerkrieg getötet wird.

Im Vergleich dazu eignen sich Ombudsleute als Hollywood-Helden oder -Heldinnen nur sehr bedingt – schon gar nicht während des Sommerlochs, wenn Hitze, Durst und Ferien die Bereitschaft der Leserschaft, sich zu beschweren, eher sinken lassen. Wobei populäre Ärgernisse nicht in Vergessenheit zu geraten pflegen: abgelehnte Onlinekommentare, gegenderte Sprache, angebliches Politiker-Bashing.

Trotzdem bleibt Zeit, nachzudenken, wie es um das öffentliche Image des Journalismus bestellt ist. Zum Beispiel in Filmen, die derzeit in den Schweizer Kinos laufen. So, eher unerwartet, in «Barbie», jenem 114-minütigen Streifen, der an Amerikas Kinokassen und anderswo Rekorde bricht. Wer Mitte Woche «Barbie» googelte, erhielt innert 0,54 Sekunden 2’700’000’000 Hits.

Präsidentin, Physikerin und schwarze Bürgerrechtlerin

Neben anderen Barbies wie «Präsidentin-Barbie» oder «Physikerin-Barbie» taucht im Film der Regisseurin Greta Gerwig auch, gespielt von Ritu Arya, eine «Journalistin-Barbie» auf. Ihre Auftritte in Barbieland, wo alle alles werden können, sind zwar nur kurz, aber sie schafft es auch so, einen Pulitzer-Preis zu gewinnen. «Für mich ist es wichtig, dass der Journalismus in der Reihe der Traumjobs in einer zuckersüssen Version der realen Welt eine herausragende Rolle spielt», freut sich Annie Aguiar, Mitarbeiterin des Poynter Institute für

Medienstudien.

Natürlich mit pinkem Mikrofon: Ritu Arya spielt im neusten Barbie-Film die Journalistin-Barbie.

Barbies jüngste Inkarnation als Journalistin ist nicht die einzige ihrer bewegten 64-jährigen Existenz. 2019 gab es Barbie als brünette, kurvige Fernsehmoderatorin mit einem Mikrofon, «das dieser Journalistin hilft, über globale News und aktuelle Top-Storys zu berichten». Neun Jahre zuvor war eine andere Version von «News-Anchor-Barbie» auf den Markt gekommen.

Anfang 2022 erschien in der Serie «Inspirierende Frauen» des Spielzeugherstellers Mattel eine Barbie-Puppe zu Ehren der schwarzen Journalistin und Bürgerrechtskämpferin Ida B. Wells (1862–1931), die seinerzeit unerschrocken über Lynchmorde berichtet hatte. Ebenfalls verfügbar ist eine «‹National Geographic›-Fotojournalistin-Barbie» mit einem Gilet, «ein tolles Geschenk für Kinder von 3 bis 7 Jahren, die neugierig auf die Welt, die Natur und die Wissenschaft sind». Im realen Leben wäre sie unlängst entlassen worden.

«Es ist herzerwärmend, dass im Mosaik der Berufswünsche junger Mädchen neben der Ärztin, der Präsidentin, der Meerjungfrau und allem anderen, wovon kleine Mädchen träumen, die ‹Journalistin› auftaucht», schliesst Annie Aguiar: «Erzählen Sie ihnen nur noch nichts von der Bezahlung auf den lokalen Märkten – das kommt später.»

