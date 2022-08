Versorgungskrise in Afrika – Wenn das Essen unbezahlbar wird Viele afrikanische Länder leiden unter den steigenden Lebensmittelpreisen. Der Krieg in der Ukraine macht alles teurer - und bedroht die politische Stabilität. Bernd Dörries aus Nairobi

Bittere Zeiten in den Slums von Nairobi: Proteste gegen die explodierenden Nahrungsmittelpreise. Foto: Daniel Irungu (EPA)

Luciana Kuboka sitzt in ihrem Restaurant in Kenias Hauptstadt Nairobi und frittiert kleine Teigballen in Pflanzenöl. Am Fenster stehen kleine Kinder in Schuluniform, halten ein paar Cent in Münzen hin und bekommen dann den gegarten Teigballen eingewickelt in Zeitungspapier. Es ist ihr einziges Mittagessen, sagt Kuboka. Das Einzige, das sich die Eltern leisten können.