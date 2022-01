Rogenmoser AG in Höri – Wenn das Familienunternehmen die Familie wechselt 42 Jahre lang führte Röbi Rogenmoser das Traditionsunternehmen Rogenmoser AG mit Karosserie, Lackiererei und Pneuhaus. Nun übergibt er es in jüngere Hände. Ruth Hafner Dackerman

Röbi Rogenmoser(ganz rechts) übergibt den Schlüssel zu seinem Betrieb in Höri den Geschwistern Jessica und Steven Steimann. Die Rogenmoser AG wird weitergeführt. Foto: Sibylle Meier

Am Samstag endete offiziell eine Ära. Röbi Rogenmoser, der Firmeninhaber, übergab nach 42 Jahren symbolisch die Schlüssel an die beiden Geschwister Steven und Jessica Steimann. Zur Schlüsselübergabe kamen zahlreiche Gäste, und Rogenmoser blickte zurück auf die Firmengeschichte, die vor 65 Jahren ihren Anfang nahm. «Damals begann mein Vater in einer Einzelboxgarage in Bassersdorf, Fahrzeuge zu reparieren.» Bald sei die Werkstatt zu klein geworden, und sein Vater habe sich nach etwas Grösserem umgeschaut. In Höri wurde er schliesslich fündig. Die Planung für die Werkstatt ging los, der Einzug erfolgte 1980.