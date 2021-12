ZUgespitzt – Wenn das Förmli für die Spitzbuben fehlt

Auch nicht ganz so perfekte Spitzbuben schmecken gut. Foto: Manuela Matt/ZSZ

Spitzbuben gehören in unserer Familie seit je zu den Lieblingsweihnachtsguetsli. Ihre Entstehung ist zwar mit etwas Aufwand verbunden, der sich aber lohnt. Zuerst muss der Teig gelingen, was meistens kein Problem ist. Dann folgt das genaue Abzählen der Bödeli und Deckeli, die zusammen ein Guetsli ergeben. Nach dem Backen muss es schnell gehen: Während die Ringli auf einem Kuchengitter auf dem Balkon abkühlen, damit der Puderzucker nicht gleich schmilzt, müssen die runden Flächen mit dem erwärmten Johannisbeergelee bestrichen werden. Danach möglichst rasch die Teile zusammenfügen und vorsichtig in eine Dose schichten.