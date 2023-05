Kritik von Bürgerlichen – Wenn das Land an Wert gewinnt, möchte Wallisellen maximal profitieren Die Stadt Wallisellen möchte die kommunale Mehrwertabgabe auf den höchstmöglichen Ansatz von 40 Prozent festlegen. Bürgerliche Kräfte sehen dies kritisch. Alexander Lanner

Nicht nur wegen der regen Bautätigkeit in Wallisellen – im Bild die Grossbaustelle für das Richti-Areal beim Glattzentrum im Jahr 2011 – wird auch die Höhe der Mehrwertabgabe diskutiert. Archivfoto: Nicola Pitaro

«Es war die härteste Nuss in meinen 13 Jahren als Kantonsrat.» Dies sagte Josef Wiederkehr, Vorstandsmitglied des Hauseigentümerverbands Kanton Zürich und ehemaliger Kantonsrat (Die Mitte), als er am Montag in Wallisellen das lange Prozedere erklärte, wie das kantonale Mehrwertausgleichsgesetz (MAG) zustande gekommen war. Die Mitte, SVP, FDP und der Hauseigentümerverband Wallisellen haben an diesem Abend unter dem Titel «Steuern auf Vorrat?» zu einer Informationsveranstaltung eingeladen.