Tanklager übungshalber gerettet – Wenn das Militär zum Löschen nach Niederhasli kommt Einen Brand in einem Tanklager kann die Feuerwehr Niederhasli nicht selber löschen. Im Rahmen einer grossen Übung eilte darum das Militär zu Hilfe. Martin Liebrich

Ein Tank brennt, andere müssen gekühlt werden. So lautete das Szenario der gross angelegten Übung zur Bewältigung eines Grossereignisses vom Donnerstag. Foto: Francisco Carrascosa

Wenn Feuerwehr und Militär gemeinsam im Einsatz stehen, ist das kein gutes Zeichen. Wobei es der Fachmann nüchterner ausdrückt. «Es ist ein Grossereignis, nicht ein Alltagsereignis», sagt der Kommandant der Feuerwehr Niederhasli, Hauptmann Christian Meier. Ein Grossereignis sei es, wenn grosse Mittel unter Umständen über mehrere Tage eingesetzt würden.

Zu einem Grossereignis kam es am Donnerstag im Unterland – glücklicherweise nur übungshalber. Das Szenario: Im Tanklager der Frevlig AG in Niederhasli ist ein Brand ausgebrochen. Und um diesen unter Kontrolle zu halten, werden bis zu 18’000 Liter Wasser benötigt. Pro Minute. Damit so viel Wasser überhaupt verspritzt werden kann, sind Leitungen nötig, und damit die Leitungen gezogen werden können, braucht es einiges an Organisation.