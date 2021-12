Kommentar zum Onlineshopping – Wenn das Unternehmen der Kundschaft «gute Nerven» wünscht Läuft es nicht rund, ist online Einkaufen so mühsam, wie es echtes Einkaufen nie war. Man muss mit Bots reden, und der Kundendienst kann auch nicht helfen. Meinung Bettina Weber

Wenn das falsche Paket geliefert wird. Oder gar keines. Dann macht Onlineshopping überhaupt nicht Spass. Foto: Getty

Das Bestellen geht immer ganz einfach: Auf dem Sofa lümmeln, das Angebot einschlägiger Seiten studieren, Klick, garantierte! Lieferung! am! nächsten! Tag! Hello, schöne neue Welt. Wenn denn die Farbe stimmen, die Grösse passen, das Objekt intakt sein würde – denn wenn nicht, ist das mit Onlineeinkauf ein Kreuz.



Zunächst will man sich nicht eingestehen, dass die Lieferung ein Reinfall ist, und lässt das Paket mal ein wenig rumstehen, darauf hoffend, dass sich das mit Farbe/Grösse/Intaktheit irgendwie ergebe. Das tut es natürlich nicht, und schon ist man mittendrin in der Misere.