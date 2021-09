Eishockey: Kloten im Optimierungsprozess – Wenn der EHC sein Spielsystem findet Die Flughafenstädter erkämpfen sich die ersten zwei Punkte der Saison. Verteidiger Jorden Gähler erkennt nach dem knappen Heimsieg über Olten noch viel Verbesserungspotenzial. Dominic Duss

Nach dem Anschlusstor zum 1:2 gegen Olten läuft das Spiel der Klotener: Jorden Gähler kann mit dem EHC zwar auf die 2:6-Startniederlage in La Chaux-de-Fonds (im Bild) reagieren, aber trotzdem nicht ganz zufrieden mit dem ersten Heimauftritt sein. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Nein, die Klotener können sich nach dem 3:2-Sieg über Olten nicht gegenseitig auf die Schultern klopfen. Jorden Gähler sieht das auch so. «Schön, dass wir unser erstes Heimspiel gewonnen haben», sagt der Verteidiger nach der Verlängerung. «Und, dass wir eine Reaktion zeigen konnten – zumindest halbwegs», gibt er sich selbstkritisch, denn: «Es gibt noch viel zu verbessern.»

Am Ende stehen die Flughafenstädter zwar mit zwei gewonnenen Punkten da und lassen sich von ihrem Anhang dafür feiern, wie sie das Spiel noch gedreht haben. «Im letzten Drittel und in der Verlängerung hat sich gezeigt, was mit dieser Mannschaft möglich ist», sagt Gähler. Aber ihm ist bewusst: «Eineinhalb Drittel waren nicht gut.» 42 Minuten sogar, ehe Eric Faille in Überzahl das 1:2 schoss.