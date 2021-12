Mieterhöhung in Zürich – Wenn die «exklusive Wohlfühloase im Kreis 4» plötzlich doppelt so teuer ist Neu gestrichen, die Parkettböden frisch versiegelt, Kühlschrank und Geschirrspüler ersetzt: Nun kostet eine 3-Zimmer-Wohnung nach dem Mieterwechsel 1500 Franken mehr. Martin Sturzenegger

Direkt an der Tramlinie, Haltestelle Werd: Die Liegenschaft Grüngasse 2 in Braun. Foto: Boris Müller

Zürich ist nicht nur für seine hohe Lebensqualität bekannt, sondern auch für seinen überhitzten Wohnungsmarkt. Die Leerstandsquote verharrt mit 0,17 Prozent seit Jahren auf Tiefstniveau – das ist Schweizer Rekord.

Je tiefer die Leerstandsquote, desto höher die Mietzinse. So lautet die Korrelation. Das spielt Vermietern in die Hände. Mieterwechsel können dazu genutzt werden, um Preisaufschläge durchzusetzen – ohne dass die Wohnungen erheblich aufgewertet wurden, wie ein aktueller Fall in der Zürcher Innenstadt zeigt.

Diese Redaktion wurde von einem Interessenten auf ein Inserat aufmerksam gemacht: «Exklusive Wohlfühloase im Kreis 4». Die 3-Zimmer-Wohnung an der Grüngasse 2 wurde im Dezember auf verschiedenen Immobilienportalen ausgeschrieben. Die Bruttomiete beträgt 2630 Franken, inklusive Nebenkosten. Das Inserat ist derzeit noch online. Die Wohnung erscheine ihm übermässig teuer, sagte der Interessent.