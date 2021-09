Samstag Extra – «Wenn die Fans weiterhin vom ‹Schluef› sprechen, ist das auch in Ordnung» Seit dieser Saison pilgern die Eishockeyfans in Kloten in die Stimo-Arena. Wir haben mit dem neuen Namensgeber der Eishalle gesprochen. Christian Wüthrich

An der GV des EHC Kloten haben Verwaltungsratspräsident Mike Schälchli (l.) und Stadtpräsident René Huber (2. v. l.) mit den neuen Namensgebern Tim Reimann (r.) und Urs Stieger (2. v. r.) den Namen Stimo-Arena bekannt gegeben. Foto: Sibylle Meier

Mit der Unternehmensgruppe Stimo tritt am Schluefweg nach der Krankenkasse Kolping und der Fluggesellschaft Swiss der dritte Namenspatron auf den Plan. Manch ein Fan fragt sich, was für eine solche Aktion wohl gezahlt wird, wer diese Stimo überhaupt ist und was sie davon hat.