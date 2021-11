Explodierende Corona-Zahlen in Österreich – Jetzt ist der Lockdown für alle kein Tabu mehr Pflegende berichten von grauenhaften Zuständen in Spitälern, in Salzburg bereitet man sich auf eine Triage-Situation vor. Nun werden die Stimmen lauter, die Ausgangssperren für alle fordern. Cathrin Kahlweit aus Wien

Erste Kliniken müssen entscheiden, wer den dringend benötigten Platz auf der Intensivstation bekommt – und wer nicht: Corona-Patient in Salzburg. Foto: Barbara Gindl (AFP)

Manchmal braucht es erschütternde Berichte Betroffener, die einen Nerv in der Bevölkerung treffen, bevor sich die politisch Verantwortlichen zu einschneidenden Massnahmen gegen die rasant steigende Zahl der Covid-Neuinfektionen im Land durchringen können. So hat ein ORF-Interview mit der Leiterin einer Intensivstation in Linz Schockwellen durch das Land geschickt, weil es anschaulich machte, wie dramatisch die Lage in Oberösterreich – einem Bundesland mit einer besonders hohen Inzidenzzahl – tatsächlich ist.

Die Ärztin aus Linz berichtete von vielen Toten und der Verzweiflung der Krankenschwestern und wurde dann sehr deutlich: «Ja, es gibt geimpfte Patienten, die trotzdem intensivpflichtig werden.» Das sei aber die Minderheit. Wenn erzählt werde, die Intensivstationen seien voll mit Geimpften, dann sei das «ganz einfach eine Lüge. Wir haben Wochen gehabt, da sind hier ausschliesslich Ungeimpfte gelegen.»