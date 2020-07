Gesprächsspaziergang um Eglisau – Wenn die Kunst am Wegrand liegt Wo dieser Spaziergang hinführt, wusste im Voraus niemand. Denn das Kommando übernahmen Teilnehmende abwechslungsweise. Klar war hingegen: Es gibt einiges zu hören von Maler Peti Wiskemann, welcher derzeit in der Galerie am Platz in Eglisau ausstellt und sich gern unterwegs inspirieren lässt. Ursula Fehr

Künstler Peti Wiskemann und Spazierkünstlerin Marie-Anne Lerjen luden zu einem Gesprächsspaziergang nach Eglisau. Speziell daran: Sie führten die rund 50 Interessierten nicht selbst herum. Die Führung wechselte zwischen Freiwilligen ab, die jeweils für ein paar Minuten vorausgingen. Foto: Sibylle Meier

Das Fazit von Maler und Zeichner Peti Wiskemann: «Es ist überall schön, nicht nur in Eglisau.» Der Beweis: Ein Rundgang in der Galerie am Platz. Dieser erzählt derzeit von der sechstägigen Fussreise des Künstlers von Zürich nach Eglisau. Verspielte Objekte aus Jass- und anderen Karten, Bleistiftskizzen und kleinformatige Bilder, Fotos und kurze Texte ergänzen sich zu einer Art Reisereportage. Etwa nach dem Motto: Frei und unbeschwert der eigenen Nase nach.