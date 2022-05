Folgen des Klimawandels – Wenn die SAC-Hütte plötzlich in der Gefahrenzone liegt Beim Berner Mutthorn bricht der Berg weg. Die SAC-Hütte darunter musste geschlossen werden – auch bei anderen Hütten steigt die Gefahr. Yann Cherix

Oben bröckelt, unten rutscht es. Die Mutthornhütte bei Kandersteg ist geschlossen. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Er misst die Unsicherheit schon seit über zehn Jahren. Diese unsicheren 100’000 Kubikmeter Berner Fels an der Walliser Kantonsgrenze. 1600 Lastwagenladungen Gestein. In einem Rumms könnten sie von der Ostflanke des Mutthorns niedergehen. Wann genau, weiss niemand, vielleicht am ehesten noch Hans-Rudolf Keusen.