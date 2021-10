Eltern-Kind-Beziehung – Wenn die Tochter nicht mehr anruft Erschreckend viele Menschen entfremden sich im Laufe ihres Lebens von ihren Eltern. Bestimmte Ereignisse und Verhaltensweisen können diese Entwicklung verstärken. Wie man einer Distanzierung entgegenwirken kann. Christina Berndt

«Man könnte vermuten, dass die Bindung nach einem Sterbefall enger wird», sagt der Soziologe Arránz Becker, «aber sie wird eher schlechter.»

Dass einen die Kinder eines Tages pflegen? Für die Rente aufkommen? Jeden Sonntag spazieren fahren? Darauf hoffen Eltern von heute ja längst nicht mehr, wenn sie mit einem gewissen Realitätssinn ausgestattet sind. Und doch dürfte eine neue Erkenntnis von Soziologen der Universitäten in Halle und Köln auch noch so abgeklärte Eltern schmerzen: Die Bindung zu den Kleinen, die einst mit so viel Liebe begann, reicht oft nicht für ein ganzes Leben. Dass die Kinder zumindest ab und zu mal vorbeischauen, wenn man alt und krank geworden ist – nicht einmal dafür gibt es eine Garantie.