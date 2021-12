Weihnachtsgrüsse vom FCZ – Wenn die Wintermeister «Last Christmas» singen Sportlich waren die Männer und Frauen des FC Zürich in der ersten Saisonhälfte die Besten – gesangsmässig bestehen Unterschiede. Bei GC verzichtet man auf die Musik.

Der FC Zürich kann frohe Weihnachten feiern. Gleich beide Teams in der höchsten Liga, das der Männer und der Frauen, führen die Tabelle an und dürfen sich Wintermeister nennen.

Weniger meisterlich ist dagegen ein Video, das der FCZ am Tag des Heiligen Abends verschickte. Beide Teams singen gemeinsam den Klassiker «Last Christmas» von Wham! aus dem Jahr 1984. Während die Frauen gesanglich – wie fussballerisch auf dem Platz – überzeugen, müssten die Männer mit ihren Gesangskünsten eher in den Abstiegskampf verwickelt sein. Aber machen Sie selbst die Hörprobe.

Wichtelgeschenke bei GC

Die Grasshoppers gaben in der Vorrunde nicht so den Ton an wie der FCZ. Mit dem 6. Zwischenrang darf der Aufsteiger aber zufrieden sein. GC schickte zu Weihnachten auch keine musikalischen Grüsse, sondern beschenkte sich unter Spielern und Trainer gegenseitig.

heg

