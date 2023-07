Flughafenregion Zürich – «Von zuhause vom Sofa aus akquiriert man keine Kunden» Sechs Anlässe pro Woche und keine Hemmungen. So gelinge Networking, sagt Christoph Lang. Er ist jetzt Akquise-Chef der Flughafenregion – und schreibt ein Buch. Florian Schaer

Den Hut des Geschäftsführers hat er abgegeben. Ein Abschied ist das nicht. Foto: Francisco Carrascosa

2012 wurde die FRZ Flughafenregion Zürich gegründet. Und zwar als Netzwerk der Wirtschaft und der Standortförderung. Seither war Christoph Lang ihr Geschäftsführer. An der 11. Generalversammlung im Juni hat er den Hut genommen und die operative Leitung an seine Nachfolgerin Rahel Kindermann Leuthard übergeben. Doch von einem persönlichen Netzwerk kann man eigentlich gar nicht zurücktreten. Und so bleibt Lang Markenbotschafter und will auch weiterhin bis zu sechs Anlässe die Woche besuchen. Vor allem aber war und ist ihm Networking nie nur ein berufliches, sondern stets auch ein persönliches Anliegen.