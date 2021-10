Tag des Weissen Stocks – Wenn E-Trottis den Arbeitsweg zum Spiessroutenlauf machen

Tag des weissen Stocks Infos einblenden

Der 15. Oktober ist der Internationale Tag des weissen Stocks. In der Schweiz leben rund 377’000 Menschen mit Sehbehinderung — Tendenz zunehmend. Insbesondere ab der siebten Lebensdekade erhöht sich der Anteil von Menschen mit Sehbehinderung. Hauptsächlich ihnen ist der Tag gewidmet. In der Schweiz steht er 2021 unter dem Motto: «Design for All» – oder wie moderne Architektur ganz von allein sehbehinderten und blinden Menschen Orientierung bietet. Gemeint sind Trottoirrandabschlüsse, Grünstreifen und andere bauliche Elemente, die Sehbehinderten als «natürliches» Leitsystem dienen. (fse)