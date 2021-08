Flucht aus Afghanistan – Wenn eine ganze Welt zurückbleiben muss Glücklich, wer dem Chaos und der Panik des Kabuler Flughafens entkommen ist. Doch die Flüchtlinge wissen auch, dass sie nun bei null anfangen müssen. Und wie viel sie verloren haben. Tomas Avenarius aus Kabul

Gerettet: Eine afghanische Familie betritt eine amerikanische Transportmaschine, die sie ausser Landes bringt. Foto: Getty Images



Donnerstagmorgen acht Uhr im Frachtraum eines US-Militärflugzeugs. Die C-17 rollt über die Startbahn des Flughafens Kabul. Im Inneren des gigantischen Airlifters drängen sich rund 500 Menschen. Viele haben kleine Kinder auf den Armen, Rucksäcke und Taschen in den Händen.

Sie sitzen auf dem blanken Boden, sie hocken, sie knien. Selbst die Alten und Gebrechlichen müssen auf den Boden. Nur die, die am Stock oder an Krücken die Laderampe hinaufgelaufen sind, bekommen einen Klappsitz an der Bordwand. «Floor loading» nennen das die Amerikaner. Es ist die Prozedur für den Ernstfall.