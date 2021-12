Interview mit US-Sicherheitsexpertin - «Wenn es nicht klappt mit Biden, kehrt Trump zurück»

Fiona Hill war Sicherheitsberaterin der Präsidenten Trump, Obama und Bush. Sie sieht Amerika in einem «kalten Bürgerkrieg», der bald schon eskalieren könnte.

«Wir befinden uns in einer Verfassungskrise»: Fiona Hill vor dem US-Kongress, wo sie im November 2019 beim Impeachment-Verfahren gegen Trump aussagte.

Frau Hill, wo waren Sie am 6. Januar, und was dachten Sie, als Sie die Bilder vom Sturm aufs Capitol sahen?

Ich arbeitete an meinem Buch, als ich den Anruf eines früheren Kollegen beim Nationalen Sicherheitsrat erhielt. Ich schaltete den Fernseher ein und war schockiert. Während meiner Zeit in der ehemaligen Sowjetunion hatte ich mehrere Konterrevolutionen miterlebt. Niemals hätte ich gedacht, dass ich solche Bilder hier in Washington sehen würde. Die USA sind nicht immun gegen Unruhen und Gewalt, das waren sie noch nie. Aber das war eine ganz andere Dimension. Das Capitol stürmen? Das war der letzte Beweis dafür, wie gefährlich das US-Politsystem geworden ist. Wie real die Möglichkeit eines Bürgerkriegs.