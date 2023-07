Abo Drohnenshows am 1. August – Ein Luftspektakel ohne Knall – dafür rund doppelt so teuer wie ein Feuerwerk

Ob in Biel, Zürich oder Luzern: Das klassische Feuerwerk gerät immer stärker in die Kritik. Doch sind Drohnen im Vergleich tatsächlich ökologischer? Und warum kostet das so viel?