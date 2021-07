Roman über Bier in den USA – Wenn Frauen brauen J. Ryan Stradal zeichnet in «Die Bierkönigin von Minnesota» ein stimmiges Bild der US-Brauereiszene. Drei Brauerinnen stehen im Zentrum. Daniel Böniger

Schmeckt es vielleicht nach Rhabarberkuchen? Zwei Brauerinnen begutachten eine Bierprobe. Foto: Getty Images

Edith Magnussen ist 79. Sie hat sich in den Kopf gesetzt, ein Bier zu brauen, das auch ihr schmeckt. Weil sie sich im Laufe ihres Lebens im US-Bundesstaat Minnesota einen Namen gemacht hat als begnadete Pie-Bäckerin, soll es ein Bier sein, das auf den Namen «Grandma Edith’s Rhubarb-Pie-in-a-Bottle» hört.

So wie es heisst, schmeckt es am Ende auch. Und das eigenwillige Getränk wird in der Craftbier-Szene zum vollen Erfolg. Was J. Ryan Stradal in seinem neuen Roman auf köstliche Weise illustriert: Der angesehene Kritiker Flavor Dave gibt dem Hopfensaft 100 von 100 Punkten und hängt danach seinen Job an den Nagel.