Der Schweizer Captain in Fahrt – Wenn Granit Xhaka einmal gereizt ist Macht doch nur, ruft er nach dem 3:1 gegen die Türkei den Kritikern zu. Granit Xhaka lässt sich nicht unterkriegen und lobt die Mannschaft für ihren Charakter. Thomas Schifferle aus Baku

War gegen die Türkei wieder der Chef auf dem Platz: Granit Xhaka. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Das Captainband an seinem linken Arm leuchtet so grell wie seine Haare. Granit Xhaka ist aus der Versenkung aufgetaucht, in der er vier Tage zuvor in Rom noch verschwunden war. Und als er nach diesem Spiel gegen die Türkei zu reden beginnt, ist schnell spürbar: Da gibt sich einer sehr kämpferisch.

Das Leichte kann in Gesprächen mit ihm durchaus dominieren, wenn der Rahmen angemessen entspannt ist. Er hat eine herzliche Seite. An diesem Sonntagabend in Baku sieht er keinen Anlass, sie nach aussen zu kehren. Xherdan Shaqiri mag ein spitzbübisches Lächeln übers Gesicht huschen, als er beim Interview ist, ein Lächeln, wie es ihn früher ausgezeichnet hat. Xhaka lässt nur ernste Züge erkennen.