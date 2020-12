Bezirksgericht Bülach – «Wenn ich die Schweiz verlassen muss, ist das mein Todesurteil» Ein 44-jähriger IV-Rentner hat während Jahren Kokain verkauft. In seiner Wohnung fand man massenweise Luxusgüter. Nun muss er die Schweiz verlassen. Davor bewahrt ihn auch seine schwere Krankheit nicht. Daniela Schenker

In der Wohnung des Mannes wurden unter anderem 89 Paar Schuhe der teuersten Marken sichergestellt. Symbolfoto: Keystone

Es könnte sich um das Inventar einer Nobelboutique an der Zürcher Bahnhofstrasse handeln: 89 Paar Herrenschuhe teuerster Marken, Jacken namhafter Designer, Uhren, Gürtel, Aktentaschen, Hemden und Hosen – allesamt aus dem höchsten Preissegment. Bis im Juli war all das im Besitz eines 44-jährigen Mannes aus Gambia. Dann stellte sie die Staatsanwaltschaft in seiner Wohnung in einer Unterländer Gemeinde sicher. Der IV-Rentner mit dem offensichtlichen Hang zu Kostspieligem sass zu diesem Zeitpunkt in Haft. Die Polizei hatte ihn unweit seiner Wohnung beim Verkauf von Kokain erwischt.