Interview zum Nachtleben in Kiew – «Wenn ihr jetzt keine Party macht, führen wir umsonst Krieg, sagte ein Soldat» Andrii Yankovskyis Club war Teil des aufstrebenden Kiewer Nachtlebens – bis der Krieg kam. Trotzdem organisiert er weiterhin Partys. Die Einnahmen gehen direkt an die Front. David Sarasin

«Vom Ausland aus kann ich mehr für die Ukraine machen als zu Hause», sagt Andrii Yankovskyi, 28, Clubbesitzer aus Kiew. Foto: Sabina Bobst

Andrii Yankovskyi spaziert wenige Stunden nach seiner Ankunft in Zürich die Langstrasse hinunter. Alles hier erinnere ihn ein wenig an Berlin oder Kiew, sagt er an diesem regnerischen Abend. Dabei war er eine Weile schon nicht mehr in seiner Heimatstadt, wo er seit sieben Jahren mit zwei Freunden einen grossen Club betreibt. Als der Krieg ausbrach, war er gerade im Ausland in den Ferien, wo er bis heute geblieben ist. Sein Club HVLV in der Kiewer Innenstadt ist aber noch in Betrieb. Auch dank dem 28-Jährigen selbst, der nun von Berlin aus arbeitet.