Unihockey: Mentale Stärke an Heim-WM – Wenn im Schweizer Team alle die Maske aufsetzen Torhüter Pascal Meier verrät nach dem historischen Sieg gegen Finnland, was gutes Schauspiel auf dem Feld bewirkt. Gezeigt hat es ihm ein Winterthurer Gymilehrer, der einst den Goaliestock herumwarf. Marisa Kuny

Die letzten Sekunden bevor der Sieg Fakt ist, sind für Torhüter Pascal Meier der schönste Moment eines Spiels. Foto: Fabrice Duc (Swiss Unihockey)

Es ist ein Augenblick purer Freude: Pascal Meier steht still in seinem hellblauen Torraum, die Arme hat er weit ausgestreckt, den Blick nach oben gerichtet, wo auf dem grössten Videowürfel Europas gerade die letzten Sekunden über den Bildschirm flimmern. Der Nationaltorhüter sagt später: «Wenn die Zeit noch läuft und doch die ganze Anspannung bereits abfällt – das ist für mich der intensivste und zugleich schönste Moment in einer Partie.»

Die Schweiz bezwingt im zweiten Gruppenspiel in der Swiss Life Arena die Finnen vor mehr als 10 000 Fans. Eine Welle der Begeisterung rollt durch das weissrote Fahnenmeer, erfasst auch die Protagonisten auf dem Feld, die das Spektakel sichtlich geniessen.

Schweizer Fahnenmeer: 10 000 Fans feiern im Spiel gegen Finnland das Heimteam. Foto: Swiss Unihockey (Fabrice Duc)

Es ist der erste Sieg an einer WM gegen die Skandinavier seit 18 Jahren – und eine elektrisierende Reaktion auf das laue Unentschieden tags zuvor im Auftaktspiel gegen Aussenseiter Norwegen, das die Schweizer bereits in Zugzwang brachte. Da hat es nach sechzig Minuten noch geheissen: «Wir kamen nie richtig in den Flow» (Nils Conrad). Oder unverblümt: «Wir hatten den ‹Gag› in der Hose» (Captain Nicola Bischofberger).

Auf Ursachensuche findet Pascal Meier zumindest in mentaler Hinsicht den springenden Punkt: Waren die Schweizer gegen Norwegen eher noch auf Besuch in der Swiss Life Arena, fühlten sie sich tags darauf endlich wie in der eigenen Stube. «Wir konnten diese aussergewöhnliche Ambiance gegen Finnland bewusster aufsaugen.»

Wundererfahrung in Neuenburg

Einer, der auf den steilen Rängen das Geschehen mit etwas Distanz beobachtete, ist Torhütertrainer Jakob Lieske. Weil der internationale Verband nur fünf Staff-Mitglieder hinter der Bank erlaubt, sass der Winterthurer auf der Tribüne und freute sich dort über das «gelungene Startpackage» der Schweizer. Drei Tore zum Start – und die Dynamik spielte plötzlich ganz anders. Lieske sagt: «Wir waren mit Glauben und Vertrauen am Ball, die Finnen hingegen schienen überrascht zu sein.» Diese Verwandlung innerhalb von 24 Stunden hat er in dieser Art schon einmal erlebt, nur vollzog sie sich damals binnen weniger Minuten.

«Wer gedanklich den Kopf hängen lässt, tut das unweigerlich auch physisch.» Jakob Lieske, Torhütertrainer

Jakob Lieske war 2019 als Goalie- und Mentalcoach dabei, als das Frauen Nationalteam an der Heim-WM das «Wunder von Neuenburg» vollbrachte. Die Schweizerinnen schossen damals im Halbfinal gegen Tschechien innerhalb von 79 Sekunden vier Tore zum Ausgleich und konnten die Partie am Ende sogar noch gewinnen.

Der 52-Jährige hat seither viel darüber nachgedacht, was hinter dieser verrückten Aufholjagd steckte und den entscheidenden Faktor eruiert: «Diese Frauen haben keine Sekunde aufgehört, an den Sieg zu glauben.» In jedem Blick fand der Mentalcoach die vollkommene Überzeugung, dass dieses Spiel noch zu gewinnen ist. «In einem solchen Moment, sich nichts anmerken zu lassen, darauf hatten wir hingearbeitet», sagt er zufrieden. Der damalige Frauen-Cheftrainer Rolf Kern nennt diesen Zustand «Maske», dahinter steckt die bewusste Beherrschung der Gedanken.

«Wer gedanklich den Kopf hängen lässt, tut das unweigerlich auch physisch.» Mit dieser Botschaft sind Lieske und Kern vor einem guten halben Jahr zum Männer-Staff rund um Cheftrainer David Jansson gestossen.

Torhüter- und Mentalcoach Jakob Lieske achtet genau auf die Gesichter und die Körpersprache der Spieler. Foto: Philipp Düsel

Im Norwegenspiel haben die Schweizer die Masken offensichtlich fallen lassen. «Da war dieses Staunen in ihren Gesichtern im Sinne von ‹oha, was läuft denn da?›», stellt Lieske fest. Von dieser Ratlosigkeit hätten sie sich während 60 Minuten nie richtig befreien können. Eine Ausnahme war für ihn Pascal Meier. «Er war fokussiert, agil, hellwach und mental stabil.» Meier leistete mit der Körpersprache seinen Beitrag, als er nach einem gewonnenen Duell mit Norwegens Teamleader Ketil Kronberg dem Team mit seiner Siegerpose andeutete: «Wir schaffen das». Und auch nach dem unglücklichen Eigentor gegen die Finnen liess er sich nichts anmerken. Schmunzelnd sagt Meier dazu: «Ein guter Sportler muss in erster Linie auch ein exzellenter Schauspieler sein». Sich auf dem Spielfeld so geben, wie man auch spielen will, ist sein Leitsatz. Dass sich Meier die Maske auch physisch überziehen kann, ist dabei sicher kein Nachteil.

Ein Buch als steten Begleiter

Die vergangenen acht Monate hat Jakob Lieske intensiv mit den Nationaltorhütern gearbeitet, auch im mentalen Bereich. Zwar hat er einen Master in pädagogischer Psychologie, aber über einen Titel als Mentalcoach verfügt er nicht. Vielmehr hat sich der Winterthurer Gymnasiallehrer in diesen Bereich «reingearbeitet». Sein Interesse dafür wurde bereits in den 80er-Jahren geweckt, als er noch selbst als Torhüter zwischen den Pfosten stand, in der NLA für Rychenberg Winterthur und in den 90ern zudem in den Farben des Nationalteams.

«Böse Zungen behaupten, man habe den Goaliestock seinerzeit nur abgeschafft, damit ich nichts mehr zum Herumwerfen habe.» Jakob Lieske

Wer mit seinen alten Weggefährten spricht, erfährt schnell, dass Lieskes Nervenkostüm früher eher von der sommerlich dünnen Sorte war. Er selbst sagt dazu schmunzelnd: «Böse Zungen behaupten, man habe den Goaliestock seinerzeit nur abgeschafft, damit ich nichts mehr zum Herumwerfen habe.» Das änderte sich erst, als Lieske das Buch von James E. Loehr in die Hände bekam. Das Mentale Training des US-amerikanischen Sportpsychologen war für ihn eine grosse Inspiration. Eine seiner Kernaussagen hat er besonders verinnerlicht: «Du kannst die Physis eines Ochsen haben und grandiose technische Skills. Wenn du das alles am Tag X nicht einzusetzen vermagst, ist es gar nichts wert.»

«Seit 17 Jahren verfolge ich das Ziel, Weltmeister zu werden.» Torhüter Pascal Meier

Auch für Pascal Meier ist dieses Buch ein steter Begleiter, schon als Junior hat er sich für mentale Techniken interessiert und in Lieske einen Mentor gefunden. Die beiden sind gemeinsam bei Rychenberg gross geworden – der eine als Goalie, der andere als Coach. Meier war sozusagen Lieskes Unihockey-Ziehkind, bevor er 2013 nach Schweden wechselte. «Es ist schön, jemanden zu haben, der mich so gut lesen kann», bemerkt Meier. Er erinnert sich daran, wie Lieske ihn während einer eher schwierigen Phase in Schweden antraf. «Er hat mich sofort gefragt:‹Burscht, was isch los?›».

Pascal Meier gehört zu den besten Torhütern der Welt. Was ihm noch fehlt, ist ein Weltmeistertitel. Foto: Philipp Düsel

Inzwischen ist der Bursche von damals einer der Besten seines Fachs geworden. Wird im Schweizer Nationalteam nach einem Star gesucht, fällt der Lichtkegel unweigerlich auf den 32-jährigen Torhüter, der seit dieser Saison wieder für Winterthur spielt. 2018 wurde Meier an der WM in Prag als erster Schweizer überhaupt zum wertvollsten Spieler des Turniers erkoren. Er hat mit GC schon zweimal in der Schweizer Meisterschaft und im Cup triumphiert und dreimal WM-Bronze gewonnen, aber ein Traum ist noch unerfüllt: «Seit 17 Jahren verfolge ich das Ziel, Weltmeister zu werden.»

Der nächste kleine Schritt dahin ist das letzte Gruppenspiel heute Dienstagabend gegen die Slowakei. Gewinnen die Schweizer, können sie als Gruppensieger viele positive Emotionen mit in die K.-O.-Phase nehmen. Lieske warnt: «Unter keinen Umständen dürfen wir der Genügsamkeit verfallen!» Und Meier sagt: «Ich hoffe, dass wir jetzt so richtig an dieser WM angekommen sind.» Dass die Stube der Schweizer für einmal Axa Arena in Winterthur heisst, macht den Rychenberg-Hüter erst recht zum Gastgeber.

Die Schweizer singen vor dem Auftaktspiel gegen Norwegen die Nationalhymne – ein Hühnerhautmoment auch für einen erfahrenen Torhüter wie Pascal Meier, der 2012 bereits eine Heim-WM miterlebte. Foto: Tobias Wagen (Swiss Unihockey)





Marisa Kuny ist Sportredaktorin bei den Zürcher Regionalzeitungen. Sie hat in Zürich Germanistik studiert und in der Valascia die Freuden und Leiden eines Sportfans. Mehr Infos

