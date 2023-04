Super League: GC – Sion – Wenn in wenigen Minuten alles in die Hose geht: GC unterliegt Sion Die Grasshoppers zeigen ein gutes Spiel – bis die Minuten kommen, in denen alles gegen sie läuft. Das Tabellenende ist wieder bloss fünf Punkte entfernt. Marcel Rohner

Und jetzt ist die nahe Zukunft plötzlich nicht mehr so heiter. Dreimal in Folge hatte GC zuletzt gewonnen, dann verloren sie gegen YB 0:2. Und nun gegen Sion, einen direkten Konkurrenten im Kampf gegen die Barrage, gibt es die nächste Niederlage, 1:3 zu Hause im Letzigrund. Es ist ein Abend, an dem die Grasshoppers lernen, wie schnell es im Fussball nun einmal gehen kann.

Sie starten viel besser in diese Partie und erzielen durch Meritan Shabani beinahe ein sensationell gutes Tor. Der Deutsch-Kosovare startet an der Seitenlinie, spielt einen Doppelpass mit Tsiy Ndenge, noch einen mit Renat Dadashov und verzieht dann knapp. So ist es am Ende ein Kunstwerk ohne Wert, aber es bestärkt die Grasshoppers in ihrem Glauben daran, im Letzigrund früh in Führung gehen zu können.

Die Strafraumszenen der ersten Halbzeit gehören GC, nach 15 Minuten hat der Rekordmeister fünf Eckbälle getreten. Ndenge reisst das spiel an sich, Bendeguz Bolla verzückt wie einst mit Tempo und Witz, Hayao Kawabe verdient sich Applaus, als er einen drohenden Konter mit einer energischen Grätsche verhindert. Das alles muss Trainer Giorgio Contini gefallen.

Nur: Das alles schiesst keine Tore. Und für GC wird die Situation kurz vor der Pause gleich doppelt kompliziert. Shabani sieht Rot, weil er Gegner Joel Schmied mit dem Fuss am Kopf trifft. Mario Balotelli macht kurz darauf das 1:0 und will zu den GC-Fans, weil diese es davor für nötig hielten, ihn und vor allem seine Mutter zu beleidigen. Die Teamkollegen halten Balotelli zurück.

GC hat da also noch eine Halbzeit vor sich und muss in dieser auch noch auf Dominik Schmid verzichten, der nach einem Zusammenprall, auch der ereignet sich unmittelbar vor der Pause, in der Kabine bleiben muss. Teruki Hara, ein Rechtsverteidiger, kommt für Schmid, einen Linksverteidiger. Hara ist dann auch der Mann, der 20 Sekunden nach seiner Einwechslung von Kevin Bua überlaufen wird. In der Mitte macht Giovanni Sio das 2:0.

Keine zwei Minuten später verhindert Noah Loosli das 3:0 dreimal in drei Sekunden mit seinen Rettungstaten auf der Linie. Das ist den Grasshoppers dann auch Warnung genug, sie beginnen, sich gegen das Debakel aufzulehnen und gefallen sich durchaus in der Rolle des scheinbar schon Geschlagenen. Tomas Ribeiro schiesst das Anschlusstor, Loosli trifft kurz darauf die Latte, Petar Pusic mit einem an sich herrlichen Freistoss kurz vor Schluss ebenfalls.

Die Entscheidung fällt in der 81. Minute, als Wylan Cyprien einen Zufallsball, der von der Latte zurückspringt, verwertet. Es ist das 3:1 und weil Winterthur vor dieser Partie gegen St. Gallen gewann, liegen die vier Letzten der Super League nur noch fünf Punkte auseinander. GC gehört wieder zu ihnen.

