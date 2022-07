Computerprogramm erzeugt Bilder – Wenn künstliche Intelligenz Bilder von Gemeinden zeichnet Das Programm DALL-E gibt Schleinikon einen See und macht Glattbrugg zur Bergidylle. Astrit Abazi

Das Programm DALL-E gibt der Gemeinde Schleinikon ihren eigenen See. Foto: PD

Haben die Gemeinden im Zürcher Unterland Wiedererkennungswert? Oder ist alles nur Einheitsbrei? Dank künstlicher Intelligenz können diese Fragen zumindest ansatzweise beantwortet werden. Diese Zeitung hat die Ortsnamen der total 44 Gemeinden in den Bezirken Bülach und Dielsdorf ins Computerprogramm DALL-E mini eingeben. Pro Gemeinde hat das Programm je neun Bilder ausgegeben, die Gemeinsamkeiten in der Unterländer Architektur zeigen. Bei gewissen Ortschaften gerät DALL-E jedoch an seine Grenzen und sorgt für amüsante Resultate.