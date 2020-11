Der EHC Kloten in Quarantäne – Wenn Martin Keller die Garderobe desinfiziert Nun hat es auch den EHC Kloten erwischt – was die Quarantäne für Spieler und Staff bedeutet. Roland Jauch

Statt Kufen schleifen wie üblich ist für Klotens Materialchef Martin Keller aktuell Desinfizieren angesagt. Foto: Doris Fanconi

Am Dienstagmorgen kam auch noch der HC Ajoie, später in der National League der ZSC dazu. Wieder zwei Clubs in Quarantäne. Auf die Swiss League reduziert heisst das: Nur noch der HC Thurgau und Biasca sind nicht zu einer Pause gezwungen worden. Die Tessiner allerdings waren als erstes Team der Liga überhaupt in Quarantäne, das war noch während der Saison-Vorbereitung.

In Kloten müssen sich die Spieler bis und mit 15. November zu hause isolieren.

Rund um den Sierre-Match vom Freitag (6. November) hat sich das Team zum letzten Mal gesehen, am Wochenende traten die ersten Symptome auf. Alle sind zuhause in der verordneten Quarantäne, das nächste Eistraining kann erst am 16. November, am Montag also, stattfinden.