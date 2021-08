Saisonstart in der Serie A - Wenn Mourinho mit der Vespa kommt

Saisonstart in der Serie A – Wenn José Mourinho mit der Vespa kommt Leere Kassen, halb volle Stadien, kaum Transfers: Die italienischen Vereine setzen stattdessen auf prominente Trainernamen. Die Roma etwa holte José Mourinho. Oliver Meiler aus Rom

Ganz so «special» wie früher ist er vielleicht nicht mehr, in Italien aber reicht es zum Posterboy der Liga: José Mourinho. Foto: B/R Football / Twitter

Schon bald, diese Prognose sei gewagt, wird den Italienern und den Römern im Speziellen der Spitzname auch verleiden – so inflationär wird er gerade gebraucht, auf allen Medienkanälen und in jeder Kombination: Die Rückkehr des «Special One», José Mourinhos also, in die Serie A, die Liga der neuen Europameister, wird wie ein Geschenk begangen. Unverdient und überraschend.

In Rom, wo der 58-jährige Fussballcoach aus dem portugiesischen Setúbal nun tatsächlich die ewig erfolglose Roma trainiert, unterwerfen sie sich «Mou» mit einer solchen Hingabe, dass er mal besser liefert. Es geht hier nämlich immer sehr schnell. Rom gilt als «piazza difficile», als schwieriges Pflaster mit dauerlamentierenden Fans, Rund-um-die-Uhr-Talkradios. Daumen rauf, Daumen runter – der Geduldsfaden ist zart.