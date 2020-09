Golf brutal – Wenn selbst Woods wie ein Wochenend-Hacker aussieht Das 120. US Open im berüchtigten Winged Foot bei New York lässt die Stars reihenweise scheitern. Und bringt seltsame Schläge hervor. René Stauffer

Am Wochenende nur noch Zuschauer: Mitfavorit Tiger Woods scheiterte in Winged Foot bereits zum zweiten Mal an einem US Open vorzeitig. Foto: Jamie Squire (Getty Images)

Das US Open rühmt sich, den Golfspielern die härtestmögliche Herausforderung zu stellen. Gespielt wird auf so schwierigen Plätzen, wo die meisten Hobbygolfer gar nicht zugelassen werden (weil zu kompliziert) und selbst ambitionierten Amateuren bald die Freude vergeht. Für das US Open werden die berüchtigtsten Monsterkurse der USA denn auch noch speziell schwierig hergerichtet.

Spielbahnen werden verlängert, verengt und durch knöcheltiefes Gras flankiert. Die Grüns werden so schnell präpariert, dass falsch dosierte Putts rasch weiter entfernt vom Loch zur Ruhe kommen, als von wo aus sie geschlagen wurden. Die Fahnen werden an den unmöglichsten Orten platziert. Das sorgt teilweise für kuriose Schläge.

Kommt dann, wie an diesem Freitag in Winged Foot, auch noch ein böiger, wechselhafter Wind dazu, schiessen die Scores selbst bei den weltbesten Berufsspielern in ungewohnte Höhen. Immer wieder verschwinden Abschläge im hohen Gras, statt auf dem Fairway weit auszurollen. Dann ist Schadensbegrenzung angesagt – während zur Schadenfreude neigende Zuschauer voll auf ihre Kosten kommen.

Nach der vergleichsweise ruhigen Startrunde vom Donnerstag forderte der etwas nördlich von New York in Mamaroneck gelegene, 1923 eröffnete West-Course so viele prominente Opfer wie noch selten ein Majorturnier. So scheiterten Tiger Woods und Phil Mickelson erstmals an einem US Open gemeinsam am Cut, zusammen mit anderen Grössen wie Jordan Spieth, Collin Morikawa (PGA-Champion 2020), Gary Woodland (Titelverteidiger), Justin Rose oder Sergio Garcia. Der Spanier absolvierte die beiden Runden mit 155 Schlägen und damit 15 über Par – ein für Profigolfer im Normalfall eher peinliches Resultat.

«Jeder, der noch dabei ist, hat eine Chance auf den Sieg.» Tiger Woods

Woods hatte nach seinem märchenhaften Comeback und dem 15. Majortitel am Masters 2019 auch am US Open zum erweiterten Favoritenkreis gehört. «Es ist kein gutes Gefühl, am Wochenende nicht mehr dabei zu sein», sagte er nach seinen Runden von 73 und 77, womit ihm gleich vier Schläge zum Weiterkommen fehlten (er aber immer noch drei Schläge besser war als Mickelson). «Seit ich Kinder habe, betrachte ich verpasste Cuts allerdings aus einer etwas anderen Perspektive», relativierte der 44-Jährige. Wer in Winged Foot seine Abschläge verziehe, sei halt verloren.

Woods war schon 2006, als das US Open zuvor letztmals in Winged Foot ausgetragen worden war, bei Halbzeit ausgeschieden – erstmals überhaupt als Profi an einem Majorturnier. Es ist auch das erste Mal, dass er am gleichen Schauplatz eines dieser Turniere zweimal vorzeitig abreisen musste. «Das ist schon frustrierend», sagte Woods. «Denn die Bedingungen ändern sich hier so stark, dass jeder, der noch dabei ist, eine Chance auf den Sieg hat.»

Von einem Hindernis ins nächste: Wie Tiger Woods erging es in Winged Foot am Freitag den meisten. Foto: Gregory Shamus (Getty Images)

Lediglich sechs Spieler lagen nach zwei Runden in Abwesenheit des verletzten zweifachen US-Open-Siegers Brooks Koepka unter Par, allen voran die Amerikaner Patrick Reed (–4) und Bryson DeChambeau (–3). Wie rasch man zurückfallen kann, zeigten aber auch die Beispiele von Rory McIlroy und Justin Thomas, die für die zweite Runde acht respektive neun Schläge mehr brauchten als tags zuvor – aber immer noch Chancen haben im Kampf um den Siegercheck von 2,25 Millionen Dollar.

Für die in Winged Foot Gescheiterten bleibt die Hoffnung, es Mitte November am letzten Majorturnier besser zu machen. Dann findet in Augusta das wegen der Corona-Pandemie ebenfalls verschobene und zuschauerlose Masters statt. Dort konnten sich Woods schon fünf- und Mickelson immerhin dreimal ins Grüne Siegerjackett einkleiden lassen.